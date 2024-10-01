Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина90 мм
- Вес0,287 кг
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдце «Маренго»
Тарелка «Эвридэй», диаметр 265мм
Вилка для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Нож столовый кованный «Пэлас Мартелатто»
Сито коническое, сталь нержавеющая, 41 см, металлическое
Линейка барная «Эль Чарро»
Мадлер «Пробар», пластиковый
Вилка для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая
Мельница для льда, металл
Нож столовый «Осло»
Шпажки для канапе «Призма», полистирол, черный
Шпажки для канапе «Меч», пластик, черный
Шпажки для канапе «Бар», полистирол, разноцветные
Шпажки для канапе «Шпага», пластик, разноцветные
Шпажки для канапе «Краб», пластик, разноцветные
Шпажки для канапе «Узелок», бамбук, бежевый
Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный
Шпажки для канапе «Булава», полистирол, разноцветные