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Шпажки для канапе «Призма», полистирол, прозрачный - фото 1

Шпажки для канапе «Призма», полистирол, прозрачный

Артикул: CH-058-315
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина90 мм
  • Вес0,287 кг
  • Цветпрозрачный

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