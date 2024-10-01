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Шпажки для канапе «Узелок» бамбук, бежевый - фото 1

Шпажки для канапе «Узелок» бамбук, бежевый

Артикул: CH-058-308
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Большой выбор полезных кухонных аксессуаров и стильной посуды. Шпажки для канапе «‎Узелок»‎ украсят любую сервировку стола. Пики выполнены из натурального материала – тонко заточенный бамбук не расслаивается и не крошится при эксплуатации.

Имеют минималистичный дизайн в виде узелка в верхней части ножки. Материал экологичен, поэтому никак не загрязняет окружающую среду. В упаковке 100 штук, длина 10 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Вес0,40 кг
  • Цветбежевый

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