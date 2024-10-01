Характеристики товара
Описание
Большой выбор полезных кухонных аксессуаров и стильной посуды. Шпажки для канапе «Узелок» украсят любую сервировку стола. Пики выполнены из натурального материала – тонко заточенный бамбук не расслаивается и не крошится при эксплуатации.
Имеют минималистичный дизайн в виде узелка в верхней части ножки. Материал экологичен, поэтому никак не загрязняет окружающую среду. В упаковке 100 штук, длина 10 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Вес0,40 кг
- Цветбежевый