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Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый - фото 1

Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый

Артикул: CH-058-460
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина385 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый

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