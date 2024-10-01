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Трубочки без сгиба, полипропилен, белый - фото 1

Трубочки без сгиба, полипропилен, белый

Артикул: CH-058-336
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

в упаковке 100 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Диаметр3 мм
  • Вес0,348 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый

Отзывы

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