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Шпажки для канапе «Булава», полистирол, разноцветные - фото 1

Шпажки для канапе «Булава», полистирол, разноцветные

Артикул: CH-058-332
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Вес0,242 кг
  • Цветразноцветный

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