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Шпажки для канапе «Шпага», пластик, разноцветные - фото 1

Шпажки для канапе «Шпага», пластик, разноцветные

Артикул: CH-058-323
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Вес0,190 кг
  • Материалпластик
  • Цветразноцветный

Отзывы

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