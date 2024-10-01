Товар в корзине. Перейти
Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический - фото 1

Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический

Артикул: CH-058-572
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический
Фотография товара Шумовка «Триунфо» сталь нержавеющая, нейлон, черный, металлический от компании ChiedoCover.
Следующий Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600/1000 мм
  • Вес0,78 кг
  • Материалалюминий, дерево
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

7
В наличии 2942 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽

Вилка столовая «Барок»

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Скейп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп», произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп»

13
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, 300*35, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, 300*35, серебристая

9
В наличии 2020 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Алайниа» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Алайниа» сталь нержавеющая

8
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Розетка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Розетка «Млечный путь»

8
В наличии 313 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 4.5л

9
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 620
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк»

11
В наличии 384 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 575

Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый

13
В наличии

Другие товары из раздела лопаты для пиццы

Настоящее фото товара Лопата для пиццы алюминиевая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 440

Лопата для пиццы алюминиевая, дерево

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 200

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 270

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от18 830

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический

7
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный

12
В наличии
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 720

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 600

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная«Аззурра» анодированный алюминий, синий , произведённого компанией ChiedoCover
от21 590

Лопата для пиццы квадратная«Аззурра» анодированный алюминий, синий

5
В наличии
Фотография товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от24 320

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный

9
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический
Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический
от 3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

7
В наличии 2942 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от2 8808
3 100 ₽

Вилка столовая «Барок»

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Скейп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп», произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп»

13
В наличии 160 шт.