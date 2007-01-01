Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стакан, 220 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Стакан, 220 мл
8 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Стакан, 220 мл - фото 1

Стакан, 220 мл

Артикул: CH-071-665
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота90 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0.22 л
  • Материалполикарбонат
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл
Фотография товара Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Набор стаканов Олд Фэшн 6 шт
Фотография товара Набор стаканов Олд Фэшн 6 шт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0.22 л
  • Материалполикарбонат

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

15
В наличии 181 шт.
Фотография товара Доска для пиццы бук, деревянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянная , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Доска для пиццы бук, деревянная

10
В наличии 15 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая

6
В наличии 135 шт.
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Мельница для соли «Лайн» бук

8
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка «Эггшелл»

10
В наличии 576 шт.
Настоящее фото товара Набор для специй, 5 предметов, сталь нержавеющая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Набор для специй, 5 предметов, сталь нержавеющая, стекло

10
В наличии 33 шт.
Фотография товара Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий

7
В наличии 29 шт.
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от490

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, деревянная

8
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела стаканы

Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Serene", 285 мл, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан Олд фэшн "Serene", 285 мл

12
В наличии 6220 шт.
Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Bаsic", 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан Олд фэшн "Bаsic", 300 мл

7
В наличии 17045 шт.
Фотография товара Стакан Олд фэшн "Connexion", 305 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Connexion", 305 мл, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан Олд фэшн "Connexion", 305 мл

8
В наличии 1419 шт.

Товар в корзине

Стакан, 220 мл
Стакан, 220 мл
390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

15
В наличии 181 шт.
Фотография товара Доска для пиццы бук, деревянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянная , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Доска для пиццы бук, деревянная

10
В наличии 15 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая

6
В наличии 135 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности