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Стакан Олд фэшн "Bаsic", 300 мл - фото 1

Стакан Олд фэшн "Bаsic", 300 мл

Артикул: CH-071-669
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.3 л
  • Материалстекло

Отзывы

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