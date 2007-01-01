Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл
7 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл - фото 1

Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл

Артикул: CH-071-666
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота115 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0.24 л
  • Материалстекло хрустальное
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан Олд фэшн "Serene", 285 мл
Фотография товара Стакан Олд фэшн "Serene", 285 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан, 220 мл
Фотография товара Стакан, 220 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0.24 л
  • Материалстекло хрустальное

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик

6
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин»

15
В наличии 198 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Ложка столовая «Гранд»

7
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая

5
В наличии 187 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Ризерва», 0,485л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Ризерва», 0,485л

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Революшн» фарфор, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подставка для яйца «Революшн» фарфор, серый, коричневый

11
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см

13
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черный

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Хайбол «Бах», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 315 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пион»

6
В наличии 240 шт.

Другие товары из раздела стаканы

Настоящее фото товара Набор стаканов Олд Фэшн 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Набор стаканов Олд Фэшн 6 шт

6
В наличии 477 шт.
Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Bаsic", 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан Олд фэшн "Bаsic", 300 мл

7
В наличии 16738 шт.
Фотография товара Стакан Олд фэшн "Connexion", 305 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Connexion", 305 мл, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан Олд фэшн "Connexion", 305 мл

8
В наличии 1363 шт.

Товар в корзине

Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл
Стакан Schott Zwiesel Paris, 240 мл
790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 230мл, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 230мл, пластик

6
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Жасмин», произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Жасмин»

15
В наличии 198 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Ложка столовая «Гранд»

7
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая

5
В наличии 187 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности