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Стакан для коктейлей «Эмблема» Футбол, 410мл, стекло, прозрачный - фото 1

Стакан для коктейлей «Эмблема» Футбол, 410мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-778
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,41 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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