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Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, коричневый, керамика - фото 1

Стакан для коктейлей «Тики», 450мл, коричневый, керамика

Артикул: CH-065-752
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,45 л
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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