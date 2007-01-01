Товар в корзине. Перейти
Менажница 3 отделения «Кунстверк», белый фарфор - фото 1

Менажница 3 отделения «Кунстверк», белый фарфор

Артикул: CH-062-098
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический
Фотография товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический от компании ChiedoCover.
Следующий Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор, белая
Фотография товара Менажница 3 отделения «Кунстверк» фарфор, белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина280 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела менажницы

Товар в корзине

Менажница 3 отделения «Кунстверк», белый фарфор
Менажница 3 отделения «Кунстверк», белый фарфор
от 540
В корзине

С этим товаром покупают