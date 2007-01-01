Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина280 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый
Форма для запекания «Крафт Грин» фарфор
Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 250 мл, белый, черный
Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный
Менажница белая 3 отделения «Кунстверк» фарфор
Менажница прямоугольная 5 секций, дуб
Менажница прямоугольная, 5 секций, дуб
Менажница 5 отдел. «Клиа Трэй» стекло
Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный