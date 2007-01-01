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Тарелка «Пастораль», ширина 175мм - фото 1

Тарелка «Пастораль», ширина 175мм

Артикул: CH-062-172
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина175 мм
  • Глубина155 мм
  • Вес0.240 кг
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке72 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Тарелка «Пастораль», ширина 175мм
Тарелка «Пастораль», ширина 175мм
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В корзине

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