Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина175 мм
- Глубина155 мм
- Вес0.240 кг
- Материалфарфор
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке72 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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