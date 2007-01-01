Характеристики товара
Описание
Стеллаж 13 – стильное и функциональное решение.
Идеально подходит для баров, кафе, ресторанов и отелей, сочетая в себе практичность и современный дизайн. Конструкция из прочного металлического каркаса и натурального дерева создает атмосферу уюта и надежности.
Преимущества:
- Универсальность – закрытый отсек для документов или ценных вещей и открытые полки для демонстрации
- Прочность – металлокаркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
- Стильный дизайн – сочетание дерева и металла впишется в интерьеры лофт и минимализм
- Эргономичность – продуманная конструкция экономит пространство
Этот стеллаж – не просто мебель, а инвестиция в имидж вашего заведения. Он органично дополнит зону ресепшн в отеле, барную стойку или витрину с аксессуарами в ресторане.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина400 мм
- Высота1700 мм
- Материалмассив
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет