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Настоящее фото товара Стеллаж 13, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж 13
40 оценок
29 990
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж 13 - фото 1Стеллаж 13 - фото 2Стеллаж 13 - фото 3Стеллаж 13 - фото 4Стеллаж 13 - фото 5Стеллаж 13 - фото 6

Стеллаж 13

Артикул: CH-003-977
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1700 мм
  • Материалмассив
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стеллаж 12 от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стеллаж 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеллаж 13 – стильное и функциональное решение.

Идеально подходит для баров, кафе, ресторанов и отелей, сочетая в себе практичность и современный дизайн. Конструкция из прочного металлического каркаса и натурального дерева создает атмосферу уюта и надежности.

Преимущества:

  • Универсальность – закрытый отсек для документов или ценных вещей и открытые полки для демонстрации
  • Прочность – металлокаркас с матовым покрытием выдерживает интенсивные нагрузки
  • Стильный дизайн – сочетание дерева и металла впишется в интерьеры лофт и минимализм
  • Эргономичность – продуманная конструкция экономит пространство

Этот стеллаж – не просто мебель, а инвестиция в имидж вашего заведения. Он органично дополнит зону ресепшн в отеле, барную стойку или витрину с аксессуарами в ресторане.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1700 мм
  • Материалмассив
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж 13 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж 13 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж 13 - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж 13 - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж 13 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж 13 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж 13 - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж 13 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж 13 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж 13 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж 13 - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж 13 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж 13 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж 13 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж 13 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж 13 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж 13 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж 13 - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж 13 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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Стеллаж 13
Стеллаж 13
29 990
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