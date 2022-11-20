Характеристики товара
Описание
Ширина: 90 см
Глубина: 40 см
Высота: 170 см
Материал: массив дерева, металл
Ширина: 90 см
Глубина: 40 см
Высота: 170 см
Материал: массив дерева, металл
Чехол 47
Чехол 63
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
Люстра Beatrix 21
Люстра Bouquet 6
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден