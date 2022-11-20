Характеристики товара
Описание
Размеры: 150*80*28
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Размеры: 150*80*28
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Стул-кресло Соната
Стул Каре
Стул София 2
Стул Патриот
Стул Пекин
Стул Пекин 2
Стул Лотос
Стеллаж 02
Подстолье Обвязка New №2
Подстолье Малевич №1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден