Характеристики товара
Описание
Стеллаж 03 – стильное и функциональное решение для заведений.
Стеллаж 03 предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.
Современный дизайн с металлическими элементами создает стильный визуальный акцент. Контраст дерева и строгого черного каркаса.
Прочная конструкция с вместительными секциями. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металлический каркас.
Универсальность – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ и визуальную легкость.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Современная эстетика впишется в любой интерьер.
Стеллаж 03 – это инвестиция в функциональность и стиль вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина300 мм
- Высота1000 мм
- Материалметалл, дерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет