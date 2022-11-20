Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2400 мм
- Глубина450 мм
- Высота2000 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул складной Джеки серый
Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
Стул Изо Т плюс, красный
Стул Скай складной, темно-серый
Стул СМАРТ, латте, черные ножки
Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром