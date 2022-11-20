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Стеллаж Darion

Артикул: CH-050-140
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота2000 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты полок

Стеллаж Darion - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка
Стеллаж Darion - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Darion - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Darion - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Darion - полки в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Darion - полки в цвете БелыйБелый
Стеллаж Darion - полки в цвете ВишняВишня
Стеллаж Darion - полки в цвете БукБук
Стеллаж Darion - полки в цвете ОрехОрех
Стеллаж Darion - полки в цвете ВенгеВенге

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