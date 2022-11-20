Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина300 мм
- Высота1780 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес28,04 кг
- Материал полоклдсп, возможно hpl и массив
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Комплект мебели Барный
Стул пластиковый Mariquita на полозьях
Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)
Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден