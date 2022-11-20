Товар в корзине. Перейти
Стеллаж Trappedal - фото 1Стеллаж Trappedal - фото 2Стеллаж Trappedal - фото 3Стеллаж Trappedal - фото 4Стеллаж Trappedal - фото 5Стеллаж Trappedal - фото 6Стеллаж Trappedal - фото 7

Стеллаж Trappedal

Артикул: CH-050-546
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Келес, велюр, старинный орех
Диван Келес, велюр, старинный орех
Следующий Диван Камил, прямой
Диван Келес, велюр, старинный орех

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1780 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес28,04 кг
  • Материал полоклдсп, возможно hpl и массив
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
13

Стеллаж 36

Стеллаж 37Настоящее фото товара Стеллаж 37, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
14

Стеллаж 37

Стеллаж 38Настоящее фото товара Стеллаж 38, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
14

Стеллаж 38

Стеллаж 39Настоящее фото товара Стеллаж 39, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
17

Стеллаж 39

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от78 190
15

Комплект стеллажей со столиком 40

Стеллаж для разделения комнаты 41Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 41, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
14

Стеллаж для разделения комнаты 41

Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 42, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
12

Стеллаж для разделения комнаты 42

Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 43, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Стеллаж с тумбочкой 43

Настоящее фото товара Стеллаж с тумбочкой 44, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
15

Стеллаж с тумбочкой 44

Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
2

Стеллаж 45

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
36

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

Комплект мебели БарныйНастоящее фото товара Комплект мебели Барный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
29

Комплект мебели Барный

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
17

Стул пластиковый Mariquita на полозьях

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серыйНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

В наличии 7 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 47 шт.
Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дубНастоящее фото товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
12

Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 17 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден