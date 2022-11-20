Характеристики товара
Описание
Размер: 1500 x 300 x 1800 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Размер: 1500 x 300 x 1800 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Стул Malawi, рубиновый
Стул Huan II, зеленый
Салфетки Сатен
Одеяло детское ватное облегченное
Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый
Комплект мебели Банкетный
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Подсветка Glanz 40
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден