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Настоящее фото товара Стол АРКОС 3, произведённого компанией ChiedoCover
Стол АРКОС 3
39 оценок
29 590
Товар в корзине. Перейти
Стол АРКОС 3 - фото 1Стол АРКОС 3 - фото 2Стол АРКОС 3 - фото 3Стол АРКОС 3 - фото 4Стол АРКОС 3 - фото 5

Стол АРКОС 3

Артикул: CH-016-833
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100/1450 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цена указана за минимальный размер

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100/1450 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасабереза, массив дерева

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки33.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Высота, ммШирина, ммДлина, ммВес, кгОбъем, м³
7607501100/145033,50,17
7609001400/185050,50,27
7608001200/160049,60,2
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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