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Настоящее фото товара Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый
15 оценок
11 190
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Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый - фото 1Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый - фото 2Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый - фото 3Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый - фото 4

Стол кухонный Тенсион, раздвижной, белый

Артикул: CH-088-236
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200/1500 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раздвижной стол — это функциональное и стильное решение для кухни или столовой. Благодаря продуманной конструкции, он легко трансформируется, обеспечивая дополнительное пространство для гостей и семейных ужинов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1500 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес25 кг
  • МатериалМДФ, массив сосны
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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