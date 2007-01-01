Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Mystery 130*80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Mystery 130*80 черный
12 оценок
24 990
Стол обеденный Mystery 130*80 черный - фото 1Стол обеденный Mystery 130*80 черный - фото 2Стол обеденный Mystery 130*80 черный - фото 3Стол обеденный Mystery 130*80 черный - фото 4Стол обеденный Mystery 130*80 черный - фото 5

Стол обеденный Mystery 130*80 черный

Артикул: CH-080-608
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1300 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1300 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Mystery идеально подойдет для современной кухни. Размер стола 130х80 см позволяет комфортно разместить четыре персоны. Современный стиль дизайна сочетает в себе функциональность и элегантность. Овальная форма столешницы создает уютную атмосферу и экономит пространство. Обеденный стол Mystery является отличным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1300 мм
  • Вес40 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Модификации столаИз единого массива
  • Допустимая нагрузка50
  • Цвет столешницыЧерный
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Вес упаковки45.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1360
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

