Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Mystery идеально подойдет для современной кухни. Размер стола 130х80 см позволяет комфортно разместить четыре персоны. Современный стиль дизайна сочетает в себе функциональность и элегантность. Овальная форма столешницы создает уютную атмосферу и экономит пространство. Обеденный стол Mystery является отличным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1300 мм
- Вес40 кг
- Материал столешницыМДФ
- Модификации столаИз единого массива
- Допустимая нагрузка50
- Цвет столешницыЧерный
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки70 мм
- Вес упаковки45.50 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики1360
- Изделия стопируютсяНет