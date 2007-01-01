Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Artifex — стиль и функциональность для современного интерьера.
Материалы и цвета. Столешница выполнена из прочной керамики цвета белый мрамор, устойчивой к царапинам и пятнам. Основание из металла отличается высокой надежностью и элегантным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер.
Дизайн. Прямоугольная форма стола и лаконичный стиль делают его универсальным решением для обеденной зоны. Светлая керамическая поверхность придает модели современный и изысканный вид, а раскладной механизм позволяет адаптировать стол к различным ситуациям.
Функциональность. Преимущество стола — возможность регулировки длины от 120 до 180 см. Это удобно как для небольших обедов, так и для большого приема гостей. Столешница легко раздвигается, подчеркивая его универсальность.
Место использования. Стол Artifex прекрасно подходит для кухни, столовой, студии или офиса, добавляя интерьеру стиль и функциональность. Его мраморный узор и лаконичный дизайн прекрасно подойдут для дома или общественных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки63 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет