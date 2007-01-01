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Стол Artifex, белый, 120 см - фото 1Стол Artifex, белый, 120 см - фото 2Стол Artifex, белый, 120 см - фото 3Стол Artifex, белый, 120 см - фото 4Стол Artifex, белый, 120 см - фото 5
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Стол Artifex, белый, 120 см

Артикул: CH-077-978
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Artifex — стиль и функциональность для современного интерьера.

Материалы и цвета. Столешница выполнена из прочной керамики цвета белый мрамор, устойчивой к царапинам и пятнам. Основание из металла отличается высокой надежностью и элегантным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер.

Дизайн. Прямоугольная форма стола и лаконичный стиль делают его универсальным решением для обеденной зоны. Светлая керамическая поверхность придает модели современный и изысканный вид, а раскладной механизм позволяет адаптировать стол к различным ситуациям.

Функциональность. Преимущество стола — возможность регулировки длины от 120 до 180 см. Это удобно как для небольших обедов, так и для большого приема гостей. Столешница легко раздвигается, подчеркивая его универсальность.

Место использования. Стол Artifex прекрасно подходит для кухни, столовой, студии или офиса, добавляя интерьеру стиль и функциональность. Его мраморный узор и лаконичный дизайн прекрасно подойдут для дома или общественных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки63 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Artifex, белый, 120 см
Стол Artifex, белый, 120 см
58 790
В корзине

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