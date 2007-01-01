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Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 1Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 2Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 3Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 4Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 5Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 6Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 7Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 8Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 9Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 10Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 11Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 12Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 13Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор - фото 14

Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор

Артикул: CH-078-505
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с синхронно-подъемным механизмом раздвижения (центральная вставка). Столешница из тонкой керамики. Этот материал долговечный и устойчивый к механическим воздействиям, передает структуру и микрорельеф натурального камня. Опоры выполнены из стали, устойчивы и при этом визуально легкие, окрашены в благородный матовый черный цвет. Размер: 120-184x80x75см. Толщина столешницы 25 мм. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1840 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес56.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыкерамогранит
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор
Стол Arthur раскладной, керамогранит, серый мрамор
58 790
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