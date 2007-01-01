Характеристики товара
Описание
Современный дизайн и премиальные материалы
Стол Morphis — это воплощение актуального дизайнерского подхода. Его прямоугольная столешница из белоснежной керамики придаёт интерьеру лёгкость и утончённость. Черные металлические ножки создают эффектный контраст и подчёркивают современный характер модели.
Раскладной механизм для гибкости и удобства
Основное преимущество стола Morphis — его трансформация. Благодаря простому раздвижному механизму, длина столешницы легко увеличивается с 120 до 180 см. Механизм позволяет одному человеку без усилий изменить габариты стола, подстраивая его под количество гостей.
Практичность и устойчивость в эксплуатации
Керамическая поверхность устойчива к влаге, термостойка и легко очищается от любых пятен и загрязнений, а также не подвержена появлению царапин и выцветанию, сохраняя эстетичный вид даже при активной эксплуатации. Это делает стол идеальным выбором для повседневного использования в обеденной зоне. Прочный металлический каркас и четыре устойчивые опоры гарантируют надёжность и долговечность.
Универсальность для разных интерьеров
Лаконичная геометрия, нейтральная цветовая гамма и качественные материалы позволяют вписать стол в самые разные стили — от скандинавского до современного минимализма. Станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки63 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет