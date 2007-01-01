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Стол Morphis, белый, 120 см

Артикул: CH-077-979
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный дизайн и премиальные материалы

Стол Morphis — это воплощение актуального дизайнерского подхода. Его прямоугольная столешница из белоснежной керамики придаёт интерьеру лёгкость и утончённость. Черные металлические ножки создают эффектный контраст и подчёркивают современный характер модели.

Раскладной механизм для гибкости и удобства
Основное преимущество стола Morphis — его трансформация. Благодаря простому раздвижному механизму, длина столешницы легко увеличивается с 120 до 180 см. Механизм позволяет одному человеку без усилий изменить габариты стола, подстраивая его под количество гостей.

Практичность и устойчивость в эксплуатации
Керамическая поверхность устойчива к влаге, термостойка и легко очищается от любых пятен и загрязнений, а также не подвержена появлению царапин и выцветанию, сохраняя эстетичный вид даже при активной эксплуатации. Это делает стол идеальным выбором для повседневного использования в обеденной зоне. Прочный металлический каркас и четыре устойчивые опоры гарантируют надёжность и долговечность.

Универсальность для разных интерьеров
Лаконичная геометрия, нейтральная цветовая гамма и качественные материалы позволяют вписать стол в самые разные стили — от скандинавского до современного минимализма. Станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки63 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Morphis, белый, 120 см
Стол Morphis, белый, 120 см
58 790
В корзине

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