Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с синхронно-подъемным механизмом раздвижения (центральная вставка). Столешница из тонкой керамики. Этот материал долговечный и устойчивый к механическим воздействиям, передает структуру и микрорельеф натурального камня. Опоры выполнены из стали, устойчивы и при этом визуально легкие, окрашены в благородный матовый черный цвет. Размер: 120-184x80x75см. Толщина столешницы 25 мм. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1840 мм
- Глубина800 мм
- Высота800 мм
- Вес56.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыкерамогранит
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет