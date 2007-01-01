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Стол Morphis, серый, 120 см - фото 1Стол Morphis, серый, 120 см - фото 2Стол Morphis, серый, 120 см - фото 3Стол Morphis, серый, 120 см - фото 4Стол Morphis, серый, 120 см - фото 5
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Стол Morphis, серый, 120 см

Артикул: CH-077-980
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный стиль и выразительная текстура

Стол Morphis — это акцентная деталь интерьера, сочетающая сдержанную роскошь и практичный подход. Прямоугольная столешница из тёмно-серой керамики с утончённым рисунком создаёт атмосферу уюта и благородства, а чёрные металлические ножки подчёркивают его дизайнерский характер.

Керамика нового поколения
Столешница выполнена из высококачественной керамики, которое устойчиво к термическому воздействию, загрязнениям, а также не подвержено появлению пятен, царапин и выцветанию. Материал не боится влаги и прост в уходе — всё это делает стол идеальным для ежедневного использования.

Лёгкость трансформации
Стол оснащён надёжным раздвижным механизмом, позволяющим увеличить его длину с 120 до 180 см всего за несколько секунд. Механизм позволяет одному человеку без усилий изменить габариты стола, подстраивая его под количество гостей.

Прочность и стабильность
Металлический каркас в сочетании с четырьмя устойчивыми опорами обеспечивает высокую прочность и надёжность конструкции. Стол выдерживает интенсивную эксплуатацию, оставаясь визуально лёгким и элегантным.

Идеален для разных пространств
Благодаря универсальному дизайну и нейтральной цветовой палитре, стол Morphis прекрасно впишется как в минималистичный интерьер кухни, так и в современную гостиную или обеденную зону в стиле лофт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки63 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Morphis, серый, 120 см
Стол Morphis, серый, 120 см
58 790
В корзине

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