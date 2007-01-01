Характеристики товара
Описание
Современный стиль и выразительная текстура
Стол Morphis — это акцентная деталь интерьера, сочетающая сдержанную роскошь и практичный подход. Прямоугольная столешница из тёмно-серой керамики с утончённым рисунком создаёт атмосферу уюта и благородства, а чёрные металлические ножки подчёркивают его дизайнерский характер.
Керамика нового поколения
Столешница выполнена из высококачественной керамики, которое устойчиво к термическому воздействию, загрязнениям, а также не подвержено появлению пятен, царапин и выцветанию. Материал не боится влаги и прост в уходе — всё это делает стол идеальным для ежедневного использования.
Лёгкость трансформации
Стол оснащён надёжным раздвижным механизмом, позволяющим увеличить его длину с 120 до 180 см всего за несколько секунд. Механизм позволяет одному человеку без усилий изменить габариты стола, подстраивая его под количество гостей.
Прочность и стабильность
Металлический каркас в сочетании с четырьмя устойчивыми опорами обеспечивает высокую прочность и надёжность конструкции. Стол выдерживает интенсивную эксплуатацию, оставаясь визуально лёгким и элегантным.
Идеален для разных пространств
Благодаря универсальному дизайну и нейтральной цветовой палитре, стол Morphis прекрасно впишется как в минималистичный интерьер кухни, так и в современную гостиную или обеденную зону в стиле лофт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки63 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет