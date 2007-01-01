Характеристики товара
Описание
Современный дизайн и универсальность
Обеденный стол Avanto — это гармоничное сочетание минимализма, изящества и практичности. Его строгие геометрические линии, продуманная конструкция и утончённая цветовая палитра делают его идеальным выбором для интерьеров в современном, дизайнерском стиле.
Прочная керамическая столешница
Столешница выполнена из высококачественной керамики — материала, отличающегося не только эстетикой, но и высокой прочностью. Её мраморная текстура придаёт столу благородный вид, а также гарантирует устойчивость к влаге, загрязнениям и температурным перепадам. Материал не подвержен появлению пятен, царапин и прост в уходе — всё это делает стол идеальным для ежедневного использования.
Функциональность в каждой детали
Стол раскладывается с 120 до 180 см — достаточно просто потянуть за края, чтобы увеличить площадь для гостей. Процесс раздвижения прост и может быть выполнен одним человеком без особых усилий — практичное решение для обедов в кругу семьи или приёма гостей.
Устойчивость и надёжность
Металлическое основание с матовым покрытием бежево-серого цвета обеспечивает столу максимальную устойчивость, даже при полной нагрузке. Одна широкая ножка не только выглядит стильно, но и оставляет больше свободного пространства для ног, повышая комфорт использования.
Область применения
Благодаря сдержанной цветовой гамме, чистым формам и высококачественным материалам, стол Avanto органично впишется в интерьер современной кухни, гостиной, обеденной зоны, а также будет уместен в ресторане или стильном кафе, элегантно подчёркивая вкус, эстетику и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1287 мм
- Высота упаковки883 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки56.20 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет