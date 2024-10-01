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Стол Блас, белый/стекло белое глянец - фото 1Стол Блас, белый/стекло белое глянец - фото 2

Стол Блас, белый/стекло белое глянец

Артикул: CH-056-987
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол с центральной опорой набирает все большую популярность каждый год. К нему удобно подойти с любой стороны (что особенно актуально для тех кто ставит кухонный уголок), он оставляет максимальное пространство для ног, с таким столом можно ставить кухонные полукресла, которые обеспечат максимальный комфорт за столом. Кроме того в этих столах применяет прогрессивную систему раскладки "полуавтомат", которая позволяет открыть стол одной рукой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100/1450 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1100/1450 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

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