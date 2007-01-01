Товар в корзине. Перейти
Стол Гвин, стекло прозрачное, ножки хром - фото 1Стол Гвин, стекло прозрачное, ножки хром - фото 2

Стол Гвин, стекло прозрачное, ножки хром

Артикул: CH-056-849
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 2146EM
Фотография товара Подстолье 2146EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Интерьерный стол с толстой столешницей и надежным металлическим основанием. Полностью стеклянной столешнице не страшна влага или средства бытовой химии, ее тяжело повредить и разбить. Стол без раскладки прекрасно смотрится как элемент интерьера или дизайна. Он тонкий, очень прочный и надежный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Онтарио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Стол Онтарио

48
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D700

31
Фотография товара Стол Аликсан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аликсан, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стол Аликсан

34
Фотография товара Журнальный стол DOLOSA, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол DOLOSA, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Журнальный стол DOLOSA, светлый орех

30
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Патрик, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
196 690
Оптовая цена

Стол обеденный Патрик, белый мрамор

40
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Коул орех / коричневая патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Коул орех / коричневая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от55 4908
59 850 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Коул орех / коричневая патина

40
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол стеклянный Twist gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Twist gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от66 790
Оптовая цена

Стол стеклянный Twist gold / black

43
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
22 99015
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даймакс 110*110 белый мрамор

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Yoda 1000, керамогранит чёрный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Yoda 1000, керамогранит чёрный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от163 690
Оптовая цена

Стол Yoda 1000, керамогранит чёрный мрамор

9
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

37
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к3, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Фуршетная юбка 01, сборка 1к3

42
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята

47
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый

35
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от130

Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань

36
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от140

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый

43
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
от120

Куверт на 3 прибора

31
Фотография товара Куверт на 2 прибора, рогожка, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора, рогожка, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 2 прибора, рогожка, антрацит

38
Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, на круглый стол, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Фуршетная юбка 01, на круглый стол

9
Настоящее фото товара Куверт, журавинка гладь бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от50

Куверт, журавинка гладь бежевая

15
В наличии 55 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Настоящее фото товара Стол журнальный Рилле 440, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стол журнальный Рилле 440

41
Фотография товара Cтол Sephi, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Sephi, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтол Sephi, кофейный

37
Фотография товара СТОЛ BARCELONA FINE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТОЛ BARCELONA FINE, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

СТОЛ BARCELONA FINE

42
Фотография товара Стол обеденный «Арве» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Арве», произведённого компанией ChiedoCover
74 890
Оптовая цена

Стол обеденный «Арве»

31
Фотография товара Кофейный столик Aurora, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кофейный столик Aurora, черный

35
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стол обеденный Cheryn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Стол обеденный Cheryn

30
В наличии 70 шт.
Фотография товара Манали стол кофейный квадратный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Манали стол кофейный квадратный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Манали стол кофейный квадратный, серый

50
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый

9
Фотография товара Стол обеденный круглый Олсон Мини 100, грецкий орех, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный круглый Олсон Мини 100, грецкий орех, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стол обеденный круглый Олсон Мини 100, грецкий орех, слоновая кость

7
Фотография товара Стол обеденный круглый Ронда Мини 90, орех, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный круглый Ронда Мини 90, орех, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол обеденный круглый Ронда Мини 90, орех, слоновая кость

5

Товар в корзине

Стол Гвин, стекло прозрачное, ножки хром
Стол Гвин, стекло прозрачное, ножки хром
от 18 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к2, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Фуршетная юбка 01, сборка 1к2

37
Фотография товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, сборка 1к3, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Фуршетная юбка 01, сборка 1к3

42
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята

47
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый

35