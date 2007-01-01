Характеристики товара
Описание
Интерьерный стол с толстой столешницей и надежным металлическим основанием. Полностью стеклянной столешнице не страшна влага или средства бытовой химии, ее тяжело повредить и разбить. Стол без раскладки прекрасно смотрится как элемент интерьера или дизайна. Он тонкий, очень прочный и надежный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый