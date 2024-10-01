Товар в корзине. Перейти
Стол Блас, черный/камень черный глянец - фото 1Стол Блас, черный/камень черный глянец - фото 2Стол Блас, черный/камень черный глянец - фото 3

Стол Блас, черный/камень черный глянец

Артикул: CH-057-037
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол с центральной опорой набирает все большую популярность каждый год. К нему удобно подойти с любой стороны (что особенно актуально для тех кто ставит кухонный уголок), он оставляет максимальное пространство для ног, с таким столом можно ставить кухонные полукресла, которые обеспечат максимальный комфорт за столом. Кроме того в этих столах применяет прогрессивную систему раскладки "полуавтомат", которая позволяет открыть стол одной рукой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100/1450 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкамень
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

41
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол обеденный «Ареш» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Ареш», произведённого компанией ChiedoCover
117 590
Оптовая цена

Стол обеденный «Ареш»

35
Фотография товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стол Brick M 120, Дуб Канзас/ черный

46
Фотография товара Стол Exel 140, Дуб Вотан/ алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Exel 140, Дуб Вотан/ алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стол Exel 140, Дуб Вотан/ алюминий

39
Фотография товара Стол обеденный Айташ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Айташ, произведённого компанией ChiedoCover
от120 290
Оптовая цена

Стол обеденный Айташ

174
Фотография товара Стол обеденный Патрик, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Патрик, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
182 590
Оптовая цена

Стол обеденный Патрик, белый мрамор

40
Фотография товара Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
39 290
Оптовая цена

Стол Петир дуб с пилением / белая шагрень

30
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
25 99022
32 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даймакс 180*90 прозрачный

48
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол Фрейк, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стол Фрейк, светло-коричневый

32
В наличии 2 шт.
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Изо СТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Изо СТ

21
Фотография товара Подвесной светильник Вегас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас алюминий

44
Фотография товара Стул Oliver, велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver, велюр капучино

84
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 82920
3 500 ₽

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый

114
Распродажа
Фотография товара Люстра потолочная V1204-5C Lione 5*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная V1204-5C Lione 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49038
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра потолочная V1204-5C Lione 5*E27*60W

50
В наличии 2 шт.В пути 50 шт.
Настоящее фото товара Трибуна для выступлений Виттен, произведённого компанией ChiedoCover
65 490
Оптовая цена

Трибуна для выступлений Виттен

46
Фотография товара Барный стул Plato dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Plato dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Барный стул Plato dark grey

38
В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Хит
Фотография товара Стол Майон, дуб галифакс, массив от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Майон, дуб галифакс, массив, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена

Стол Майон, дуб галифакс, массив

155
Фотография товара Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Стол деревянный Леджер слоновая кость / патина золото

36
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол деревянный Джил крем с золотой патиной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Джил крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
68 090
Оптовая цена

Стол деревянный Джил крем с золотой патиной

31
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый

46
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 99024
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный

44
В наличии 44 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Стол Table от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Table, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стол Table

14
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99015
20 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные

5
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол Фауст СТП, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фауст СТП, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от33 090
Оптовая цена

Стол Фауст СТП, черный мрамор

8
Фотография товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой

5
Фотография товара Стол Джун, крем/стекло крем глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Джун, крем/стекло крем глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Стол Джун, крем/стекло крем глянец

15
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стол Блас, черный/камень черный глянец
Стол Блас, черный/камень черный глянец
от 34 090
37 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Изо СТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Изо СТ

21
Фотография товара Подвесной светильник Вегас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас алюминий

44
Фотография товара Стул Oliver, велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oliver, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Oliver, велюр капучино

84
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 82920
3 500 ₽

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый

114