Настоящее фото товара Журнальный столик Matic, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Matic, светло-зеленый
6 оценок
9 590
Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 1Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 2Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 3Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 4Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 5Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 6Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 7Журнальный столик Matic, светло-зеленый - фото 8

Журнальный столик Matic, светло-зеленый

Артикул: CH-083-222
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота455 мм
  • Диаметр355 мм
  • Вес5.4 кг
  • Цветзеленый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Добавьте изюминку в интерьер с помощью столика Matic из композитного материала. Привлекает внимание и разбавляет характер помещения свежим, нестандартным «звучанием». Представляет собой «скульптуру» из двух полусфер, установленных друг на друга. Плавные геометрические формы придадут пространству мягкости, эргономичности.Текстура материала с шероховатостями, неровностями создаёт выразительный рельеф. С этим журнальным столиком можно создавать вариативные комбинации, которые подчеркнут индивидуальный характер пространства. Журнальный столик Matic станет финальным штрихов в любом современном интерьере. Гармонично впишется как в нейтральные обстановки, так и в аранжировки с ярким характером.Материал столешницы и основания - композитный материал.Поставляется в сборе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота455 мм
  • Диаметр355 мм
  • Вес5.4 кг
  • Цветзеленый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
