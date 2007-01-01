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Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит
48 оценок
11 290
Товар в корзине. Перейти
Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит - фото 1Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит - фото 2Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит - фото 3

Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит

Артикул: CH-026-022
48 оценок
Основные характеристики
  • Высота310/410 мм
  • Диаметр500/600 мм
  • Вес12 кг
  • Материал столешницыстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект журнальных столиков Эрвин белый мрамор, стекло/ графит

Описание модели:

  • комплект из 2-х столиков, диаметр 50см/ высота 31см, диаметр 60см/ высота 41см.
  • столешница – стекло, толщина 4 мм;
  • основание стола - металл, цвет – графит.
  • Упакован в 1 коробку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота310/410 мм
  • Диаметр500/600 мм
  • Вес12 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, серый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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