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Стол деревянный Алеста Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 1

Стол деревянный Алеста Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

Артикул: CH-035-677
44 оценки
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Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый
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Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес22 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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