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Компьютерный стол Epic glow

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Характеристики товара

Описание

Тем, кто основательно подходит к выбору мебели и компьютерных девайсов, стоит обратить внимание на компьютерный стол EPIC GLOW. В нем есть все, что нужно геймеру, и при этом он хорошо впишется в интерьер квартиры, студии или офиса. Его преимущества это:

• прочная и удобная конструкция: столешница 120*60 см и толщиной 2,5 см прослужит долго и выдержит установку любого оборудования (рассчитана на нагрузку до 200 кг). Опоры и рама стола имеют Z-образную конфигурацию и усилены перекладиной;

• современный дизайн: немаркое и стойкое покрытие «под карбон», черный цвет ножек и столешницы смотрятся стильно и лаконично. Яркая LED подсветка создает динамичную атмосферу, легко управляется с помощью пульта дистанционного управления.

• отличная эргономика и дополнительные возможности: два отверстия для проводов позволяют удобно подключить оборудование, а даже самые большие профессиональные наушники не будут мешать вам на столе — для них есть специальный крючок. Для стакана с кофе или другим напитком есть специальный подстаканник.

EPIC GLOW надёжен, оснащён всем необходимым и практически универсален по форме и дизайну.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес21.1 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветчерный

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