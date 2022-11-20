Характеристики товара
Описание
Тем, кто основательно подходит к выбору мебели и компьютерных девайсов, стоит обратить внимание на компьютерный стол EPIC GLOW. В нем есть все, что нужно геймеру, и при этом он хорошо впишется в интерьер квартиры, студии или офиса. Его преимущества это:
• прочная и удобная конструкция: столешница 120*60 см и толщиной 2,5 см прослужит долго и выдержит установку любого оборудования (рассчитана на нагрузку до 200 кг). Опоры и рама стола имеют Z-образную конфигурацию и усилены перекладиной;
• современный дизайн: немаркое и стойкое покрытие «под карбон», черный цвет ножек и столешницы смотрятся стильно и лаконично. Яркая LED подсветка создает динамичную атмосферу, легко управляется с помощью пульта дистанционного управления.
• отличная эргономика и дополнительные возможности: два отверстия для проводов позволяют удобно подключить оборудование, а даже самые большие профессиональные наушники не будут мешать вам на столе — для них есть специальный крючок. Для стакана с кофе или другим напитком есть специальный подстаканник.
EPIC GLOW надёжен, оснащён всем необходимым и практически универсален по форме и дизайну.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Вес21.1 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка200
- Цветчерный