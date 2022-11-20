Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Вес18 кг
- Материалсталь, ЛДСП
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke
Стол журнальный Альбано
Стол журнальный BeautyStyle 7
Стол придиванный Агами
Cтол РУАН, 1100x700
Cтол РУАН, 1200x700
Cтол РУАН, 1200x800
Cтол РУАН, 1500x800
Cтол РУАН, 1300x900
Стол офисный Лофт
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный
Куверт на 3 прибора Габардин, голубой
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Куверт на 2 прибора, рогожка, антрацит