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Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 1Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 2Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 3Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 4Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 5Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 6Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 7Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 8Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 9

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

Артикул: CH-035-665
35 оценок
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Стол деревянный Алеста Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес36 кг
  • Объем0.19 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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