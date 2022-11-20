Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый - фото 1

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

Артикул: CH-035-679
47 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый
Следующий Кресло Стоун рогожка серый
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / черный матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота740 мм
  • Вес40.9 кг
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол Лофт-2, светлый орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
34

Стол Лофт-2, светлый орех, черный

Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена
46

Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит

В наличии 4 шт.
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золотоНастоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена
41

Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол Milena золото/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
50

Стол Milena золото/ белый

Стол ТрояНастоящее фото товара Стол Троя, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
49

Стол Троя

Стол МерлинНастоящее фото товара Стол Мерлин, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
41

Стол Мерлин

Стол МаксимусНастоящее фото товара Стол Максимус, произведённого компанией ChiedoCover
от16 950
48

Стол Максимус

Стол Лондон ЛофтНастоящее фото товара Стол Лондон Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
44

Стол Лондон Лофт

Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
41

Стол журнальный №3

Настоящее фото товара Стол журнальный №1, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
52

Стол журнальный №1

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Светильник настенный 01552, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
65

Светильник настенный 01552

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
60

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
38

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE

Диван Визави, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Визави, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена
40

Диван Визави, 2-х местный

Кресло садовое Рим, черноеНастоящее фото товара Кресло садовое Рим, черное, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
49

Кресло садовое Рим, черное

Кресло Swan Chair синий, искуственная замшаНастоящее фото товара Кресло Swan Chair синий, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
31 990
Оптовая цена
47

Кресло Swan Chair синий, искуственная замша

Другие товары из раздела столы лофт

Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
от48 950
35

Стол Plank

Стол Edson MaxНастоящее фото товара Стол Edson Max, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
40

Стол Edson Max

Настоящее фото товара Слэб Амур, произведённого компанией ChiedoCover
от95 890
35

Слэб Амур

Настоящее фото товара Слэб Индигирка, произведённого компанией ChiedoCover
от20 900
50

Слэб Индигирка

Настоящее фото товара Стол журнальный, приставной Неро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
46

Стол журнальный, приставной Неро

Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1100x700, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
37

Cтол РУАН, 1100x700

Приставной столик Финика M Торос мокко с изгибомНастоящее фото товара Приставной столик Финика M Торос мокко с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
39

Приставной столик Финика M Торос мокко с изгибом

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
34

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый

В наличии 30 шт.
Стол Лофт-93Настоящее фото товара Стол Лофт-93, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
45

Стол Лофт-93

Стол Лофт-95, журнальныйНастоящее фото товара Стол Лофт-95, журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
40

Стол Лофт-95, журнальный

Товар в корзине

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый
Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый
от 13 990
19 980 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Светильник настенный 01552, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
65

Светильник настенный 01552

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
60

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
38

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE

Диван Визави, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Визави, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена
40

Диван Визави, 2-х местный