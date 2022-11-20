Характеристики товара
Описание
Столешница HPL Arpa
Подстолье Фудкорт журнальное
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина360 мм
- Длина860 мм
Столешница HPL Arpa
Подстолье Фудкорт журнальное
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