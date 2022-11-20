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Журнальный стол Фуд-корт

7 оценок
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Кресло-реклайнер Дарлингтон, крем брюле

Характеристики товара

Описание

Столешница HPL Arpa

Подстолье Фудкорт журнальное

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина860 мм
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