Фотография Стол Лофт 20 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Лофт 20

4.2
Оптовая цена
от 11 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Лофт 20
Стол Лофт 20
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Стол Лофт 20

4.2
11190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницысосна, 40 мм

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