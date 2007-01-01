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Настоящее фото товара Стол Дирекс, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Дирекс
10 оценок
44 490
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Стол Дирекс

Артикул: CH-071-272
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина2600 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Дирекс – инновационное решение для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важна каждая деталь, стол Дирекс предлагает уникальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта многофункциональная конструкция, объединяющая скамью и столик, создана для ресторанов, лаунж-зон и отелей, где ценится комфорт и стиль.

Интегрированный дизайн объединяет удобную скамью и практичный столик в единую гармоничную конструкцию. Контраст теплого натурального дерева и строгого черного металла создает современный визуальный акцент.

Минималистичная конструкция с четкими геометрическими линиями подчеркивает современную эстетику. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Многофункциональность – одновременно решает задачи организации посадочных мест и рабочих поверхностей. Эргономичное пространство между элементами обеспечивает комфорт для гостей.

Надежная конструкция с продуманной системой опор гарантирует устойчивость. Универсальность – легко вписывается в различные концепции пространств.

Стол Дирекс – это интеллектуальное решение для вашего пространства, сочетающее комфорт и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2600 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота750 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Дирекс - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Дирекс - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Дирекс - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Дирекс - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Дирекс - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Дирекс - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Дирекс - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Дирекс - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Дирекс - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Дирекс - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Дирекс - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Дирекс - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Дирекс - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Дирекс - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Дирекс - столешница в цвете Белый Белый
Стол Дирекс - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Дирекс - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Дирекс - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Дирекс - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Дирекс - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Дирекс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Дирекс - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Дирекс - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Дирекс - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Дирекс - столешница в цвете БукБук
Стол Дирекс - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Дирекс - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Дирекс - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Дирекс - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Дирекс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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