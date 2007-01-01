Характеристики товара
Описание
Стол Дирекс – инновационное решение для современных заведений.
В индустрии гостеприимства, где важна каждая деталь, стол Дирекс предлагает уникальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта многофункциональная конструкция, объединяющая скамью и столик, создана для ресторанов, лаунж-зон и отелей, где ценится комфорт и стиль.
Интегрированный дизайн объединяет удобную скамью и практичный столик в единую гармоничную конструкцию. Контраст теплого натурального дерева и строгого черного металла создает современный визуальный акцент.
Минималистичная конструкция с четкими геометрическими линиями подчеркивает современную эстетику. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.
Многофункциональность – одновременно решает задачи организации посадочных мест и рабочих поверхностей. Эргономичное пространство между элементами обеспечивает комфорт для гостей.
Надежная конструкция с продуманной системой опор гарантирует устойчивость. Универсальность – легко вписывается в различные концепции пространств.
Стол Дирекс – это интеллектуальное решение для вашего пространства, сочетающее комфорт и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2600 мм
- Глубина1800 мм
- Высота750 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет