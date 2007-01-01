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Настоящее фото товара Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк
80 оценок
9 29064
25 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 1Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 2Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 3Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 4Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк - фото 5
Распродажа

Стол Классик 80, 1400*800*750, ЛМДФ Дуб Фэрбэнк

Артикул: CH-087-297
80 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Классик 80 — идеальное сочетание элегантности и функциональности для вашего заведения.

Стол Классик 80 - это решение, сочетающее лаконичный дизайн, практичность и долговечность. Его универсальность делает его идеальным выбором для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-центров.

Классический дизайн с благородной текстурой дерева и строгими черными опорами впишется в любой интерьер. Прямоугольная форма и ровные линии создают ощущение порядка и гармонии, что особенно важно для зон с высокой проходимостью.

Массивное основание обеспечивает устойчивость даже при активном использовании, а матовая поверхность столешницы устойчива к царапинам и влаге. Минималистичный стиль без лишних деталей упрощает уход и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.

Натуральная текстура дерева добавляет уюта, а контраст с черным основанием подчеркивает современность — такой стол работает на имидж заведения. Универсальный размер позволяет использовать его как обеденный, рабочий или переговорный стол — гибкость в планировке пространства.

Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Нейтральная цветовая гамма не выходит из моды, что снижает затраты на обновление интерьера.

Стол Классик 80 — это не просто мебель, а инвестиция в комфорт ваших гостей и репутацию заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Материал столешницыЛМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсветлое дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
1200800750ЛДСП 16 9290
1200800750ЛДСП 32 10690
1400800750ЛДСП 16 9690
1200800750ЛДСП 32 10690
1400800750ЛДСП 32 11390
1600800750ЛДСП 32 11590
1200800750HPL 22 11990
1400800750HPL 22 13890
1600800750HPL 22 16990
1200800750HPL 40 12890
1400800750HPL40 15390
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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