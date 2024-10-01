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Стол Лидер 2, черный, коричневый

Артикул: CH-068-434
12 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2700 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750/766 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4390
1800 900 750 16 33.9 4490
2000 900 750 16 36.8 5190
2400 900 750 16 42.5 5490
2700 900 750 16 46.9 5590
1800 800 760 26 45.4 6390
1800 900 760 26 50.1 6590
2000 900 760 26 54.8 7690
1800 800 766 32 54.1 7290
2000 900 766 32 65.6 8590
2400 900 766 32 71.6 9190

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