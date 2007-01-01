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Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - фото 1Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - фото 2Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - фото 3

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань

Артикул: CH-068-946
14 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, орех, шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3090
1200 600 750 16 19.5 3190
1200 800 750 16 23.3 3490
1500 800 750 16 27.2 3790
1500 900 750 16 29.6 3890
900 600 760 26 22.0 4790
1200 600 760 26 26.7 5290
1200 800 760 26 33.0 6090
1500 800 760 26 39.2 6490
1500 900 760 26 43.1 6690
900 600 766 32 25.3 4990
1200 600 766 32 31.0 5590
1200 800 766 32 38.7 6490
1500 900 766 32 51,2 7290






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

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