Характеристики товара
Описание
Журнальный столик ГЭТСБИ благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*61,5*20
Масса брутто: кг.
Объем: 0,08
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Вес21 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки615 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки22.30 кг