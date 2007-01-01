Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина550 мм
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота550 мм
- Вес21.5 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки615 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки22.3 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет