Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Гэтсби - фото 1Стол журнальный Гэтсби - фото 2Стол журнальный Гэтсби - фото 3Стол журнальный Гэтсби - фото 4Стол журнальный Гэтсби - фото 5

Стол журнальный Гэтсби

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Кёльн
Стол Кёльн
Следующий Стол Лидер 9
Стол Кёльн

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик ГЭТСБИ благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 65*61,5*20

Масса брутто: кг.

Объем: 0,08

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Вес21 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки615 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки22.30 кг
Другие товары из разделакоктейльные столы
Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽
93

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
12

Стол уличный Бистро

Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
9

Стол уличный 1201DP

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
107Хит

Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
14

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стол Eames T-8, цвет по RAL

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

С этим товаром покупают
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2907
4 590 ₽
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
13

Кресло Глория

Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
7

Диван Дели малогабаритный

Настоящее фото товара Табурет Гринбей жесткий, барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Табурет Гринбей жесткий, барный