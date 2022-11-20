Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт 13 900*900, ясень - фото 1Стол Лофт 13 900*900, ясень - фото 2

Стол Лофт 13 900*900, ясень

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар
Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар
Следующий Кресло Atreve Trevor, медовый / ножки черные
Стул Милан, экокожа Cometa brown, черный муар

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Материал столешницыясень
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
9

Стол Лофт-7

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035
8

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700
16

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

С этим товаром покупают
Табурет барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
9

Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж 24, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
9

Стеллаж 24

Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
13

Диван Глория

Opera CF Сетка СерыйНастоящее фото товара Opera CF Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
8

Opera CF Сетка Серый

Пуф Миранда с ящиком велюр сливовыйНастоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр сливовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
9

Пуф Миранда с ящиком велюр сливовый

Столик парковый «Forest mini» 740 мохНастоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 мох, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Столик парковый «Forest mini» 740 мох

В наличии 2 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди