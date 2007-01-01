Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Г20, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Г20
15 оценок
11 690
Товар в корзине. Перейти
Стол Г20 - фото 1Стол Г20 - фото 2Стол Г20 - фото 3Стол Г20 - фото 4Стол Г20 - фото 5Стол Г20 - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере

Стол Г20

Артикул: CH-071-116
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Тубер
Фотография товара Стол Тубер от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Пантин
Фотография товара Стол Пантин от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела квадратные столы

Фотография товара Стол Терраса, 80х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Терраса, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена

Стол Терраса, 80х80

38
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Koblenz, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19014
15 190 ₽Оптовая цена

Стол Koblenz

8
Настоящее фото товара Стол пластиковый Эпоч, 80*80*75, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол пластиковый Эпоч, 80*80*75, белый

12
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стол Арки М 90 орех/слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 орех/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 орех/слоновая кость

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Арки М 90 чёрный/натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 чёрный/натур, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 чёрный/натур

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Арки М 90 чёрный/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 чёрный/слоновая кость

11
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Арки М 90 натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арки М 90 натур, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Арки М 90 натур

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Арки М 100 чёрный/слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол Арки М 100 чёрный/слоновая кость

11
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Арки М 100 чёрный/орех, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стол Арки М 100 чёрный/орех

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39050
10 590 ₽

Стол Лион, бирюзовый

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стол Г20
Стол Г20
11 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности