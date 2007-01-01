Характеристики товара
Описание
Стол Tuber – инновационный дизайн для современных заведений.
В индустрии гостеприимства, где важны эргономика и стиль, стол Tuber предлагает идеальное сочетание функциональности и дизайнерской мысли. Этот стол с уникальной цилиндрической опорой создан для ресторанов, кафе, коворкингов и бизнес-лаунжей, где ценятся комфорт и современная эстетика.
Инновационный дизайн с контрастом светлой деревянной столешницы и черной металлической опоры создает стильный акцент. Центральная опора обеспечивает свободное пространство для ног и удобную посадку.
Качественные материалы: износостойкая древесная столешница и прочное металлическое основание. Минималистичная конструкция без лишних деталей упрощает уход и вписывается в любой современный интерьер.
Эргономичное решение – оптимальное пространство для комфортного размещения гостей. Универсальность – подходит как для обеденных зон, так и для рабочих пространств.
Стабильная конструкция с массивным основанием гарантирует устойчивость. Долговечность – устойчивость к нагрузкам и износу при интенсивной эксплуатации.
Стол Tuber – это инвестиция в комфорт гостей и современный облик вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет