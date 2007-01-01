Товар в корзине. Перейти
Стол Tuber - фото 1Стол Tuber - фото 2Стол Tuber - фото 3Стол Tuber - фото 4Стол Tuber - фото 5Стол Tuber - фото 6

Стол Tuber

Артикул: CH-070-552
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Tuber – инновационный дизайн для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важны эргономика и стиль, стол Tuber предлагает идеальное сочетание функциональности и дизайнерской мысли. Этот стол с уникальной цилиндрической опорой создан для ресторанов, кафе, коворкингов и бизнес-лаунжей, где ценятся комфорт и современная эстетика.

Инновационный дизайн с контрастом светлой деревянной столешницы и черной металлической опоры создает стильный акцент. Центральная опора обеспечивает свободное пространство для ног и удобную посадку.

Качественные материалы: износостойкая древесная столешница и прочное металлическое основание. Минималистичная конструкция без лишних деталей упрощает уход и вписывается в любой современный интерьер.

Эргономичное решение – оптимальное пространство для комфортного размещения гостей. Универсальность – подходит как для обеденных зон, так и для рабочих пространств.

Стабильная конструкция с массивным основанием гарантирует устойчивость. Долговечность – устойчивость к нагрузкам и износу при интенсивной эксплуатации.

Стол Tuber – это инвестиция в комфорт гостей и современный облик вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы в стиле лофт

Товар в корзине

Стол Tuber
Стол Tuber
38 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.