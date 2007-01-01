Характеристики товара
Описание
Стол Pantym – элегантное решение для современных заведений.
В индустрии гостеприимства, где важны стиль и функциональность, стол Pantym предлагает идеальное сочетание минималистичного дизайна и практичности. Этот компактный столик создан для бутик-отелей, лаунж-зон и ресторанов, где ценится каждая деталь интерьера.
Органичная форма столешницы в виде капли создает мягкий визуальный акцент.
Компактные размеры идеальны для зон ожидания и сервировки напитков. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.
Универсальность – подходит как для прикроватных тумб, так и для сервировочных столиков. Эргономичный дизайн без острых углов обеспечивает безопасность гостей.
Стабильная конструкция с четырьмя ножками и нижней рамкой. Устойчивость к нагрузкам при компактных размерах.
Стол Pantym – это инвестиция в атмосферу вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина430 мм
- Высота1070 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет