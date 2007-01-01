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Стол Pantym

Артикул: CH-071-118
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Pantym – элегантное решение для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важны стиль и функциональность, стол Pantym предлагает идеальное сочетание минималистичного дизайна и практичности. Этот компактный столик создан для бутик-отелей, лаунж-зон и ресторанов, где ценится каждая деталь интерьера.

Органичная форма столешницы в виде капли создает мягкий визуальный акцент.

Компактные размеры идеальны для зон ожидания и сервировки напитков. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Универсальность – подходит как для прикроватных тумб, так и для сервировочных столиков. Эргономичный дизайн без острых углов обеспечивает безопасность гостей.

Стабильная конструкция с четырьмя ножками и нижней рамкой. Устойчивость к нагрузкам при компактных размерах.

Стол Pantym – это инвестиция в атмосферу вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота1070 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Pantym
Стол Pantym
11 990
В корзине

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